Муж на диване - стресс для жены

Ученые доказали, что самым сильным стрессом для женщины служит лежащий на диване муж.

Это расхожая житейская истина теперь подтверждена научным исследованием. Ученые Калифорнийского Университета наблюдали и записывали на видео каждую минуту жизни тридцати семей в Лос-Анджелесе в течение четырех дней. В большинстве семей были дети, возраст супругов - около 40 лет.

Каждые десять минут в слюне участников исследования замеряли уровень кортизола. Кортизол, как известно, это гормон стресса. Чем выше его уровень, тем больший психологический стресс испытывает человек.

В ходе исследования выяснилось, что у женщин нормальный уровень кортизола наблюдался тогда, когда мужья активно включались в домашнюю работу или уход за детьми. А когда муж ложился на диван, кортизол подскакивал. У мужчин же уровень кортизола падал тогда, когда можно было отдохнуть, причем в закрытой комнате и одному.

В ходе иссследования ученые провели 5 503 видеозаписи. В эксперименте получен и побочный результат: оказалось, что когда муж и жена работают по дому вместе, женщина делает вдвое больший объем работы.

infox.ru