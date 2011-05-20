Муж на диване - стресс для жены
Резко повышается кортизол
Ученые доказали, что самым сильным стрессом для женщины служит лежащий на диване муж.
Это расхожая житейская истина теперь подтверждена научным исследованием. Ученые Калифорнийского Университета наблюдали и записывали на видео каждую минуту жизни тридцати семей в Лос-Анджелесе в течение четырех дней. В большинстве семей были дети, возраст супругов - около 40 лет.
Каждые десять минут в слюне участников исследования замеряли уровень кортизола. Кортизол, как известно, это гормон стресса. Чем выше его уровень, тем больший психологический стресс испытывает человек.
В ходе исследования выяснилось, что у женщин нормальный уровень кортизола наблюдался тогда, когда мужья активно включались в домашнюю работу или уход за детьми. А когда муж ложился на диван, кортизол подскакивал. У мужчин же уровень кортизола падал тогда, когда можно было отдохнуть, причем в закрытой комнате и одному.
В ходе иссследования ученые провели 5 503 видеозаписи. В эксперименте получен и побочный результат: оказалось, что когда муж и жена работают по дому вместе, женщина делает вдвое больший объем работы.