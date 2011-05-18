Правильное мышление поможет не болеть

Чем чаще вы думаете о неприятных вещах, тем больше вы рискуете заболеть. И наоборот: чем чаще вы думаете о приятном, тем меньше ваши шансы оказаться в кабинете врача. К такому неожиданному выводу пришли американские ученые из Университета Висконсина (University of Wisconsin–Madison), пишет nebolei.com.ua.

Группа исследователей под руководством доктора Ричарда Дэвидсона (Richard Davidson) University of Wisconsin–Madison.) обследовала 52 человека в возрасте от 57 до 60 лет. Каждому из участников исследования предлагалось вспомнить во всех подробностях некое событие из его жизни, имевшее однозначную эмоциональную окраску, то есть сопровождавшееся либо строго положительными, либо строго отрицательными эмоциями. Сразу же после этого ученые регистрировали электрическую активность различных отделов головного мозга участников исследования. Кроме того, исследователи условно разделили всех участников на оптимистов и пессимистов (по результатам психологических тестов) и попытались найти связь между их характером и результатами вакцинации против гриппа.

Анализ полученных результатов показал, что «негативные» мысли активируют префронтальный отдел правого полушария головного мозга, тогда как «позитивные» приводят к повышению активности той же зоны левого полушария. Ученым удалось подтвердить и существование связи между этими реакциями и активностью иммунной системы. Так, у «пессимистов» через шесть месяцев после вакцинации в крови отмечался значительно более низкий уровень антител против вируса гриппа, чем у «оптимистов».

Так что думайте о приятном и не болейте!

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