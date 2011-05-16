В Швейцарии проходит референдум о добровольной эвтаназии

Швейцарцы сегодня голосуют на референдуме по двум вопросам, касающимся добровольной эвтаназии.

Гражданам предстоит ответить на два вопроса: следует ли вообще запретить самоубийства с врачебной помощью и следует ли ограничить доступ к ним, предоставив его исключительно жителям города.

Как передает Би-Би-Си, ожидается, что электорат не поддержит предложение о полном запрете существующей практики, но выскажется за то, чтобы этим правом могли пользоваться только граждане Швейцарии.

Эвтаназия официально разрешена в Швейцарии уже на протяжении нескольких десятков лет. В последние годы в страну стали приезжать иностранцы с целью покончить с собой, и многие швейцарцы недовольны растущей популярностью "суицидального туризма".