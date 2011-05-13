Как не подцепить клеща в лесу

Главное на пикниках и в походах сейчас - соблюдать правила поведения в отношении клещей, считает Роспотребнадзор РФ и вот что советует:

- проводить само- и взаимоосмотры каждые 10–15 минут для обнаружения клещей;

- не рекомендуется садиться и ложиться на траву;

- после возвращения из леса или перед ночевкой необходимо снять одежду, тщательно осмотреть тело и одежду;

При отсутствии специальной одежды нужно одеваться таким образом, чтобы облегчить быстрый осмотр для обнаружения клещей:

- носить однотонную и светлую одежду;

- брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды - в брюки;

- манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке;

- на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под косынку, шапку).

Необходимо использовать репелленты.

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