Самые счастливые женские имена

Социологи центра "Империи кадров" решили исследовать, обладательницы каких имен чаще всего добиваются успеха.

Рейтинг самых успешных и настойчивых женщин возглавили Елены с долей в 15,7%, Ольги с 12,5% и Натальи с 10,5%.

С небольшим отрывом следуют Ирины - 10,3% и Татьяны - 10,2%. Следующие позиции занимают Екатерины - 9,2%, Анны - 8,8%, Юлии - 8,6%, Светланы - 8% и Марии - 6,2%.

Елены также заняли первое место и среди тех, кто наиболее удачлив. Однако второе место присуждено Натальям, а третье – Ольгам.

«Комсомольская правда» пишет, что иллюстрацией успешности Елен может служить рейтинг «50 самых влиятельных деловых женщин», опубликованный журналом «Финанс». Так, здесь упоминаются Елена Карпель из Газпрома и Елена Батурина из "Интеко". В рейтинге 2011 года всего 8 женщин с этим "счастливым" именем, а также по три Натальи и Татьяны. В остальных именах – разброс – от Александры и Влады до Гульсины, Гульжан, Гузелии, Беллы и Нелли.

Также выяснилось, что от имени зависит и предпочитаемая женщинами сфера деятельности. Например, Елены чаще всего выбирают творческие профессии, Светланы – медицину, Юлии чаще всего встречаются среди аналитиков, а Ирины обычно выбирают область маркетинга, отмечает Top News.

Ранее американские ученые установили, что чаще всего успеха добиваются те женщины, которые при рождении получают мужские имена. Как правило, именно они становятся богатыми. Эксперты считают, что это связано с тем, что мужчины на уровне подсознания воспринимают женщин с мужскими именами серьезнее.

kp.ua