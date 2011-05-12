Вера полезна не только для души, но и для тела

Активно исповедовать какую-либо религию, например, христианство, полезно для здоровья, показали последние исследования. Вера делает людей счастливее и оптимистичнее, дает ощущение благополучия, снижает уровень депрессии, остроту одиночества, а также уменьшает тягу к наркотикам и спиртному, утверждает группа врачей, проанализировавших более 1200 изысканий и 400 отзывов на эту тему.

"Подавляющее большинство научных исследований отмечают положительный эффект веры на здоровье, в том числе, в плане защиты от болезней, лечения и более скорого выздоровления", - говорится в докладе "Польза христианской веры для здоровья", написанном доктором Алексом Банном и Дэвидом Рэндаллом из Христианского медицинского братства.

Они обращают особое внимание на одно исследование, которое доказало: люди, регулярно посещающие церковь, живут до 14 лет дольше, чем те, кто не посещает богослужения. Выводы исследователей подкрепляют точку зрения Эндрю Симса, бывшего президента Королевского колледжа психиатров, который ранее сетовал на то, что уделяется недостаточное внимание пользе веры для здоровья.

Кстати, не раз уже указывалось на позитивный эффект хорошего настроения больного. Такая установка способна удвоить эффект от лекарства. А вот негативный настрой может свести терапевтический эффект к нулю.

newsland.ru