6 фраз, убивающих Ваш успех
12:33, 12 мая 2011Зарубежные новости
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6 тормозов на пути Вашего развития
Ученый-психолог из США Джон Кэхо, идеолог психологической теории формирования успешной личности на основе техник положительного утверждения, приводит фразы, которые следует исключить из своего лексикона, если Вы хотите добиться позитивных изменений в своей жизни и чувствовать себя счастливым человеком. Итак, по мнению Джона Кэхо, следует заменить утвердительными антонимами следующие фразочки:
•Я не умею общаться с людьми
•Я знаю, что совершу ошибку
•Я провалюсь
•Я никогда этого не добьюсь
•Я всегда проигрываю
•Это невозможно
Это - 6 тормозов на пути Вашего развития, - утверждает известный психолог, и если Вы избавитесь от них, Вас непременно ждут новые успехи!
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