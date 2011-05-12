6 фраз, убивающих Ваш успех

Ученый-психолог из США Джон Кэхо, идеолог психологической теории формирования успешной личности на основе техник положительного утверждения, приводит фразы, которые следует исключить из своего лексикона, если Вы хотите добиться позитивных изменений в своей жизни и чувствовать себя счастливым человеком. Итак, по мнению Джона Кэхо, следует заменить утвердительными антонимами следующие фразочки:

•Я не умею общаться с людьми

•Я знаю, что совершу ошибку

•Я провалюсь

•Я никогда этого не добьюсь

•Я всегда проигрываю

•Это невозможно

Это - 6 тормозов на пути Вашего развития, - утверждает известный психолог, и если Вы избавитесь от них, Вас непременно ждут новые успехи!

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