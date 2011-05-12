Два кубика льда избавят от мешков под глазами

Как это делать и при помощи каких средств. Чаще всего женщины пользуются увлажняющими кремами, но пользуются совершенно неправильно. Крем нужен для того, что бы увлажнить сухую и морщинистую кожу, чтобы она взяла нужное количество влаги и через пару часов стереть его, так как кожа должна дышать. Он придает коже блеск и эластичность и она снова становиться молодой. Убрать мешки под глазами можно, посетив косметолога, но это недешёвое удовольствие и занимает уйму времени.

Многие пользуются домашними проверенными способами. Одна чайная ложка шалфея залита 100 мл кипяченой води и все это настоять, под закрытой крышкой минут 15 -20. После чего поделив полученный настой на две части, одну часть нужно охладит, а вторую нагреть, но чтобы она не была сильно горячей. Начинать делать компресс нужно с теплого настоя. Нужно намочить два кусочка ваты и положить их на глаза на 10 минут, потом тоже сделать с холодным настоем.

Неплохо помогает против отеков под глазами компресс из петрушки. Нарезанную мелко, свежую петрушку нужно положить на глаза и накрыть влажными ватными тампонами. Такая процедура должна длиться около 20 минут.

И конечно же нельзя не вспомнить о утренней процедуре с двумя кубиками льда. Берете два кубика льда и водите ними по линиям лица вокруг глаз, но не переусердствуйте, так как длительная процедура может принести вред.

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