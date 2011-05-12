Рецепт напитка долголетия

Французские исследователи составили рецепт напитка из натуральных компонентов, - защищающий от болезней сердца и сосудов и продлевающий жизнь.

Об этом успехе специалистов из Университета Страсбурга напечатало издание The Daily Mail, которое не стало утаивать от читателей способ приготовления чудесного напитка, способствующего долголетию. Для его приготовления понадобится несколько фруктовых соков, снижающих риск развития болезней сердца и инсульта. В рецепт коктейля долголетия вошли яблоки, голубика, виноград, клубника, брусника, черноплодная рябина и плоды барбадосской вишни (ацерола), уникального по своим целебным свойствам и насыщенности витамином С растения, которое приносит пользу организму в любом виде, свежей или из заготовок.

Кроме того, во всех плодах в большом количестве содержатся полифенолы, которые защищают сердце и оказывают очистительный эффект на кровеносные артерии, что было доказано в лабораторных условиях. Первоначально напиток тестировали на животных (свиньях). Однако окончательный рецепт коктейля был утвержден только после успешного эксперимента на 80 добровольцах.

Наблюдения показали, что составленный учеными напиток расслаблял стенки сосудов, и в результате наблюдалось увеличение притока крови к сердцу, которое таким образом получало больше питательных веществ и целительного кислорода.

medinfo.ua