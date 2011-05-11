Отвар овса снимает тягу к табаку и алкоголю

Купить неочищенный овес можно в зоомагазине. Положите его на блюдце и залейте водой для набухания. Через день-два зерна густо посадите в горшочек с землей. Пророщенную зелень срезайте и добавляйте в салаты. Особенно это поможет тем, кто страдает запорами и проблемами с пищеварением, часто подвергается стрессам.

1 стакан овса кипятить 1 час в 2 л воды, за 5 минут до конца варки добавить 2 ст. ложки сухой календулы. Процедить. Этот отвар дают пить для снятия тяги к табаку и алкоголю.

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