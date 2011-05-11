Чем опасны туфли на шпильках

В гардеробе любой представительницы прекрасного пола можно увидеть пару туфель на шпильках. Превозмогая неудобства и боль, девушки упорно взбираются на высокие каблуки. Почему же так происходит?

Стереотипы красоты заложены в нас на генетическом уровне, и обусловлены они, как бы странно это ни звучало, функциональной целесообразностью. В частности, что касается высоких каблуков, то они зрительно удлиняют голень, а ведь в древности людям приходилось много бегать, чтобы охотиться. И именно люди, имевшие длинные голени и ноги, были наиболее быстры, поэтому природа сформировала в подсознании человека стереотип: длинные ноги и голени выглядят красиво.

Туфли на шпильках создают соблазнительный и сексуальный образ. Когда женщина балансирует на высоких каблуках, пытаясь сохранить равновесие, мышцы ее ног напрягаются, в результате чего ноги кажутся рельефней и подтянутей, а ягодицы более упругими. Очень важен и психологический фактор: когда представительницы прекрасного пола надевают туфли на шпильках, они знают, что выглядят волнующе и привлекательно, а потому чувствуют уверенность в себе.

К сожалению, высокие каблуки жестоко наказывают тех женщин, которые носят их постоянно.

Организм человека может без особого вреда приспособиться к каблукам высотой до 4 см. При длительном ношении обуви на более высоком каблуке центр тяжести тела смещается вперед, что приводит к серьезным проблемам с опорно-двигательным аппаратом и даже с органами малого таза. В частности, развивается деформация стопы, что ведет к поперечному плоскостопию; ноги может сводить судорогой вследствие перенапряжения икроножной мышцы, возникает отечность, тромбофлебиты; повышенные нагрузки на коленные суставы способствуют развитию артрита.

Ношение высоких каблуков очень негативно влияет на позвоночник: неравномерная нагрузка на межпозвоночные диски и нарушение его естественной изогнутости вызывают со временем сильные боли в спине и пояснице, а также приводят к болезням органов малого таза, вследствие застоя крови.

Также ходьба на шпильках может привести к травме ног, если каблук попадет в трещину на тротуаре. Опасно и вождение автомобиля в такой обуви: длинный каблук может зацепиться за коврик или за педаль.

Несмотря на все вышеперечисленные опасности, «шпильки» сохраняют свою дьявольскую привлекательность в глазах женщин. Существует ли компромисс между здоровьем и красотой?

Самым главным в этом деле, пожалуй, является ограничение времени, проводимого на высоких каблуках, до 3-4 часов в день, а лучше всего приберечь роскошные модельные туфли для торжественных выходов в свет.

Хорошим решением будет иметь при себе удобную пару обуви, в которую можно переобуться, если ноги на высоких каблуках будут испытывать значительное напряжение.

Не менее важным моментом является тренировка мышц ног. Несложные упражнения, например, перекладывание на полу пальцами ног небольших предметов, значительно укрепят свод стопы. Для упражнений нужно отвести определенное время. В том случае, если в течение дня ноги испытывали сильную и длительную нагрузку, вечером необходимо сделать для ног легкий массаж, а также ванночку с травами, чтобы снизить мышечное напряжение.

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