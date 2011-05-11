3-летний ребёнок определил у матери рак

Трехлетний малыш, проявив чудеса диагностики, определил у мамы раковое заболевание. Он заметил, что пятнышко на коже у мамы становится больше и этим спас ей жизнь.

Его мама, Джейн Гастард из Великобритании никогда не обращала внимания на родинку у себя на шее. И только вмешательство ее маленького сына, заметившего, что новообразование меняет форму, вынудило женщину обратиться к врачу. После обследования врач диагностировал у Джейн рак.

Интересно, что кроха Йанто в первый раз указал пальчиком на мамину отметину, когда ему был всего год. Позднее, в три года, он спросил у своей мамы, почему ее пятнышко на шее увеличивается. Сперва Джейн не придала этому значения, но малыш все настойчивее указывал на ее подозрительную родинку. Именно после этого женщина решила посетить врачей, сообщает Медикфорум.

Врачами достаточно быстро была диагностирована ранняя стадия рака кожи (злокачественная меланома). В этой стадии болезнь в подавляющем количестве случаев успешно лечится. Джейн был пройден полный курс лечения и после необходимой терапии ее организм очистился от каких либо признаков этого опасного недуга.

Джейн Гастард очень благодарна своему наблюдательному и настойчивому ребенку. Она считает Йанто особенным, очень талантливым мальчиком. И она недалека от истины: ребенок сумел засечь рак на коже своей мамы на ранней стадии. Ведь все началось с крошечной отметины, напоминавшей пятнышко, на которую никто не обращал внимания. Но она продолжала расти, и если бы не малыш, это дело могло привести к очень печальным последствиям. Потому, что и мама Джейн, и ее муж не придавали значения родинке и советовали по всякой ерунде не беспокоить врачей.

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