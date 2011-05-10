Орехи ешьте каждый день

Орехи – это лакомство любимое всеми с детства, о котором мы, к сожалению, напрочь позабыли со временем. И напрасно. Многие люди стараются полностью исключить из своего рациона орехи, так как они достаточно калорийные.

Оказываясь, что делать этого нельзя, так как ореховый жир крайне необходим нашему организму и отказываясь от него, вы только вредите своему здоровью.

Орехи следят за состоянием нашей кожи, делая ее здоровой. В орехах содержится большое количество аминокислот, необходимых организму, которые не содержатся больше ни в одном продукте питания. Конечно, потребление орехов должно ограничиваться теми, кто всерьез решил похудеть.

Но, по пятьдесят граммов орехов в день можно съедать каждому, вне зависимости от того, какая у него масса тема. Если во время обеденного перерыва вы полакомитесь орехами и сухофруктами, а не пойдете опустошать столовую, то вас не будет покидать ощущение легкости, и вы заметите небывалый прилив энергии.

Не стоит забывать и о том, что с помощью орехов можно защитить себя от развития многих сердечно-сосудистых заболеваний, а также от некоторых видов рака.

Орехи не только вкусны и вегетарианцам отлично заменяют мясо, но и способны значительно снижать уровень холестерина в крови.

Кроме того, орехи являются отличным источником протеинов.

Ученые так же подметили, что любителям орехов гораздо легче удается держать свой вес в норме, чем тем людям, которые избегают их употребления.

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