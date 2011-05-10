Женщины чувствуют себя счастливыми в грязных домах

Американскими исследователями была установлена самая распространенная причина возникновения затяжной депрессии у женщин, ею оказалась банальная любовь к стерильной чистоте в квартире. Ученые из университета, расположенного в штате Атланта рассказали, что после очередной уборки квартиры в воздухе снижается концентрация бактерий, из-за чего у человека начинает снижаться иммунитет, а ослабленный организм негативно сказывается на работе головного мозга.

Самое страшное, что от этого сильно страдают маленькие жители чистых квартир. Например, если в квартире содержится более шести домашних животных или есть какие-либо внешние загрязнения, у человека автоматически формируется иммунитет к некоторым видам заболеваний, в основном к соответствующим загрязнению аллергиям. А если человек страдает от аллергии или воспалительных заболеваний, то в головной мозг перестает поступать гормон счастья серотонин, что приводит к депрессии.

Исследование показало, что женщины в развитых странах намного чаще страдают от депрессии. Например, десять процентов англичанок страдают от хронической подавленности, тогда как среди жительниц Нигерии этот показатель равен одному проценту. Специалисты утверждают, что всему виной нарушение иммунной системы, которое в современном мире происходит из-за беспокойства о неприбранной квартире.

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