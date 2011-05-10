Алкоголь - это канцероген

Канцерогенный потенциал алкогольных напитков оказался недооцененным, сообщает Fox News. Эти данные были получены группой специалистов австралийской неправительственной организации Cancer Council. Отчет об их исследовании опубликован в The Medical Journal of Australia.

Ученые проанализировали заболеваемость австралийцев раком, а также уровень потребления алкоголя среди пациентов со злокачественными новообразованиями. По данным исследования, спиртное в течение длительного времени употребляли 5070 таких пациентов, что составляет пять процентов всех случаев рака, зафиксированных в 2005 году.

Исследователи выяснили, что алкоголь в избыточных количества употребляли 22 процента австралиек, страдавших раком груди. При этом, по данным предыдущих исследований, доля злоупотребляющих спиртным в этой группе больных составляла от трех до одиннадцати процентов.

Кроме того, чрезмерный уровень потребления алкоголя был зафиксирован у 51 процента больных раком пищевода, 41 процента пациентов со злокачественными опухолями ротовой полости, а также семи процентов больных раком желудка.

Комментируя результаты исследования, специалисты Cancer Council рекомендовали австралийцам полностью отказаться от употребления спиртного для профилактики развития злокачественных опухолей. Жителей, употребляющих алкоголь, ученые призвали делать это в соответствии со стандартами, разработанным органами здравоохранения страны. Безопасным количеством спиртного Национальный совет по исследованиям в области здравоохранения (National Health and Medical Research Council) признает не более 10 граммов этилового спирта в день.

medportal.ru