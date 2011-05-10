В женской подозрительности виноваты гормоны

Нидерландскими учеными было замечено, что часть женщин не ревнуют своих мужчин. Они решили выяснить, почему некоторые женщины не подозревают своих мужчин в измене.

В ходе эксперимента испытуемые были разделены на две группы. Женщинам из одной группы вводили определенную дозу гормона тестостерона, другой – плацебо. После этого им предлагалось просмотреть фотографии незнакомых мужчин и степень доверия к ним.

В результате эксперимента женщины, получавшие гормон, выказывали меньшее доверие, чем те, которые получали плацебо. На основании этого ученые сделали вывод, что женщины, у которых гормона в крови мало, являются более доверчивыми, чем женщины с повышенным его содержанием.

Такое действие гормона на доверчивость связано с тем, что тестостерон подавляет работу другого гормона, окситоцина, который повышает либидо у людей и позволяет им быть доверчивыми.

justlady.info