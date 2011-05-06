Какие консерванты вредны?

По словам ученых, все добавки являются вредными, которые запрещены для применения в пищевой промышленности. Как же правильно выбрать наиболее полезные продукты? Перед тем как покупать продукты, следует обратить внимание на состав. В состав входят различные добавки, консерванты.

Антиокислители и консерванты из всех добавок наиболее опасны для человека. К примеру, консерванты Е 200-Е 299 используются с тем, чтобы продукты дольше хранились, устраняют бактерии. В организме человека содержится много таких бактерий.

Действие консерванта почти не чувствуется, тогда как он влияет на весь организм. Покупатели должны знать о консервантах, которые допущены к применению в пищевом производстве: E200 – Сорбиновая кислота, E210 – Бензойная кислота, E220 – Диоксид серы, E234 – Низин, E270 – Молочная кислота, E280 – Пропионовая кислота, E290 – Диоксид углерода.

К запрещенным консервантам относят следующие: E225 – Сульфит калия, E227 – Гидросульфит кальция, E230 – Бифенил, дифенил, E233 – Тиабендазол, E237 – Формиат натрия, E233 – Тиабендазол, E238 – Формиат кальция, E252 – Нитрат калия. Запрещенные консерванты вызывают развитие рака.

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