Чем полезна фолиевая кислота

Прием фолиевой кислоты (витамина B9), как известно, до начала и во время беременности способствует нормальному развитию плода и спасает от дефекта нервной трубки, который известен под названием расщелина позвоночника. В большинстве случаев при выявлении этого дефекта беременность приходится прекращать.

Однако, как доказали ученые из Германии, развитие этого дефекта можно избежать в 85-100% случаев, если добавлять в продукты питания фолиевую кислоту.

Обязательное обогащение продуктов питания фолиевой кислотой вызывает в Германии горячие споры. Бытует мнение, что чрезмерное количество этого вещества может спровоцировать развитие рака.

Исследователи Вольфганг Геррманн (Wolfgang Herrmann) и Рима Обайт (Rima Obeid) проанализировали несколько международных исследований и пришли к выводу, что такие подозрения не подтверждается на практике. Например, никакой связи между увеличением числа случаев развития рака прямой кишки и приемом фолиевой кислоты в Канаде и США выявлено не было.

Увеличение числа выявленных случаев рака связано с усовершенствованием методики диагностики, утверждают они.

newsland.ru