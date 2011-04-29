Нью-Йорк: 8-летний ученик продал в школе заряженный пистолет
14:47, 29 апреля 2011Зарубежные новости
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Всего за 3 доллара
Восьмилетний ученик начальной школы в нью-йоркском районе Куинс принес в школу полностью заряженный пистолет с патронами калибра 9 миллиметров и продал его третьекласснику за три доллара.
Об этом пишет со ссылкой на полицию газета "Нью-Йорк пост".
Купивший пистолет школьник принес свое приобретение домой и показал ее матери, которая пришла в ужас и вернула оружие в школу. Администрация школы вызвала полицию, которая установила, кто был продавцом. Отец мальчика был задержан и дает показания в полиции, отмечает РИА «Новости».
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