Нью-Йорк: 8-летний ученик продал в школе заряженный пистолет

Восьмилетний ученик начальной школы в нью-йоркском районе Куинс принес в школу полностью заряженный пистолет с патронами калибра 9 миллиметров и продал его третьекласснику за три доллара.

Об этом пишет со ссылкой на полицию газета "Нью-Йорк пост".

Купивший пистолет школьник принес свое приобретение домой и показал ее матери, которая пришла в ужас и вернула оружие в школу. Администрация школы вызвала полицию, которая установила, кто был продавцом. Отец мальчика был задержан и дает показания в полиции, отмечает РИА «Новости».