Жертвами торнадо на юге США стали около 300 человек

Жертвами серии торнадо на юге США стали, по официальным данным, около 300 человек. Вчерашние смерчи – самые разрушительные в США за последние 40 лет.

Как сообщает радио «Свобода», сильнее всего пострадал штат Алабама, где погибли по меньшей мере 195 человек.

Жертвы и разрушения зарегистрированы еще в пяти штатах. Ураган сметал целые районы, переворачивал машины. Разрушены дома и линии электропередач.

Президент США Барак ОБАМА, который планирует сегодня посетить Алабаму, пообещал мощную федеральную поддержку при восстановлении штата.

По данным Национальной метеорологической службы США, больше человеческих жизней унесла только серия торнадо, прошедших по территории страны 3 апреля 1974 года.