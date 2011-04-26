Низкий голос - залог успеха в карьере и жизни

Заботясь о внешности, человек уйму времени проводит перед зеркалом, но при этом совершенно не задумывается над тем, какой у него голос. На самом деле, уверяют фониатры, именно голос обеспечивает человеку успех на работе и в личной жизни.

"Когда Маргарет Тэтчер проиграла свои первые выборы, она обратилась к специалистам и попросила сделать свой высокий голос низким и твердым. Позднее в своих мемуарах Железная леди признавалась, что именно в низком голосе кроется причина ее головокружительного успеха", – говорит заведующая лабораторией вокального и сценического голоса, секретарь правления Российского общества оториноларингологов Екатерина Осипенко.

"Каждый человек способен говорить разными голосами, в зависимости от ситуации мы используем более низкие или более высокие тона. Поэтому большинству людей, для того чтобы понизить голос, достаточно несколько недель занятий, но все же для кардинального изменения голоса может потребоваться операция", – говорит главный научный сотрудник центра Ольга Орлова.

Низкий голос является эталоном не только в политике, но и в сексуальной сфере. Научно доказано: наиболее сексуально привлекательны мужчины и женщины с низкими голосами. Высокий "женственный" голос, который, казалось бы, должен притягивать мужчин, на самом деле часто их отталкивает – люди с высокими голосами создают впечатление нервозных и истеричных.

podrobnosti.ua