Чем полезна кукурузная каша

Кукуруза полезна, питательна, богата витаминами и обладает главным достоинством – снижает брожение в кишечнике. Кукурузная каша популярна у многих народов мира. Пришедшая из Америки в 16 столетии кукуруза распространилась по всему свету и вполне естественно, что в некоторых районах Земли ее уже считают своей, а кашу из кукурузы национальным блюдом.

Готовится мамалыга в толстостенном чугунке из воды, соли и кукурузной муки крупного помола (как манка). Каша варится очень густой, постоянно помешивается деревянной ложкой до полного загустения. После приготовления мамалыгу выкладывают на деревянную доску и формируют в толстый цилиндр. Принято подавать её прямо на доске, нарезая ножом, как хлеб. К мамалыге подают зелень, овощи, брынзу и сметану. Иногда подают с творогом, твердыми сырами, беконом, яйцами и грибами.

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