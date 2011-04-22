Классическая музыка снижает давление

Люди, страдающие повышенным давлением, могут существенно облегчить свое состояние, если будут слушать музыку по полчаса в день.

Об этом говорится в исследовании, результаты которого были обнародованы на научной конференции в Новом Орлеане.

Ученые выяснили, что такой способ снятия симптомов болезни может в ряде случаев заменить людям с умеренной гипертонией аптечные препараты.

В эксперименте приняли участие 48 человек в возрасте от 45 до 70 лет, которые до этого принимали лекарства от гипертонии. Из них 28 в течение месяца слушали классическую, традиционную индийскую или кельтскую музыку по 30 минут в день, а также делали специальные упражнения для контроля дыхания. Остальные 20 участников исследования, составлявшие так называемую контрольную группу, не меняли привычного образа жизни.

Показатели, снятые по окончании первой и четвертой недель эксперимента, показали, что систолическое давление (артериальное давление в момент максимального подъема пульсовой волны вслед за систолой левого желудочка сердца) в "музыкальной" группе значительно снизилось. В контрольной группе такого резкого падения отмечено не было.

По словам Пьетро А. Модести из Университета Флоренции, науке и раньше было известно, что музыка может способствовать снятию болевых ощущений и понижению давления. Однако, отметил он, это первое исследование, которое ясно иллюстрирует влияние ежедневного прослушивания музыки на показатели амбулаторного мониторинга артериального давления. Такой метод контроля давления предполагает его регулярное измерение в течение суток.

"Мы воодушевлены результатами, говорящими о пользе как для пациентов, так и для врачей, которые теперь могут с уверенностью использовать музыку как безопасное, эффективное, нефармакологическое лечение или как дополнение к терапии", - сказал Модести.

"Приятно осознавать, что теперь есть простой и доступный метод, способный помочь людям снизить давление, не прибегая к помощи лекарств", - добавил он.

