Чем полезны мультфильмы

Мультфильмы — это привет из детства, они дарят ощущение беззаботности и покоя. И не все мультипликационные произведения предназначены исключительно для малышей. Есть и такие, где взрослая жизнь идеализирована и показана именно такой, какой хотелось бы — без проблем и злости. Ярким примером такого произведения является мультипликационный сериал «Симпсоны». В этом произведение показана жизнь среднестатистической американской семьи. Изо дня в день уже более двадцати лет эти добрые герои радуют зрителей по всему миру. Посмотреть что-то доброе, отвлечься от всех проблем и немного посмеяться, никогда не помешает…

shockodrom.com