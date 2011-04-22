Мед восстановит зрение. Рецепты капель

Сейчас большинству из нас приходится сталкиваться с работой на компьютере. Это в свою очередь ведет к тому, что к концу рабочего дня глаза очень сильно устают, покрываются сеточкой кровеносных сосудов, а взгляд выглядит потухшим. Для того чтобы улучшить зрение и защититься от вредных воздействий, необходимо регулярно употреблять мед.

Дело в том, что мед – это натуральный продукт, который является незаменимым источником определенного комплекса веществ, которые необходимы для нормальной работы сетчатки глаза.

Самым лучшим для зрения является липовый мед. Употреблять мед следует утром натощак. Но, следует отметить, что очень важно, чтобы во рту была естественная микрофлора, так как в этом случае целебные вещества лучше усваиваются.

После пробуждения, примерно за десять-пятнадцать минут до чистки зубов, медленно рассосите одну столовую ложку меда. Такую же процедуру следует проделывать и перед сном.

При катаракте, глазных болях и воспалительных процессах помогут медовые капли.

Мед образовывает тончайшую защитную пленку, которая помогает снять воспаление, расслабляет глазные мышцы и защищает глаза от вредных воздействий окружающей среды.

Для приготовления капель вам потребуется одну каплю жидкого меда смешать с десятью каплями дистиллированной или чистой родниковой воды. Полученной смесью следует закапывать глаза утром. Курс лечения этим средством составляется две недели, по истечении этого времени необходимо перерыв десять-двенадцать дней. Каждая порция капель рассчитана на два-три дня.

Уже после нескольких процедур вы заметите улучшение своего состояния.

