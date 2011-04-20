Чем опасно скрытое плоскостопие

Возникающие боли в спине и шее носят разный характер и разную степень выраженности. Часто бывают сильные, сверлящие, жгучие боли, поэтому приходится принимать таблетки. Однако таблетки на время устраняют боль, приходится тратить деньги на долгое лечение, которое порой не всегда приносит облегчение.

В ходе проведенных исследований американские ученые выяснили, что между болями, которые появляются в позвоночнике, состоянием сводов стоп, ногах есть прямая связь. Между плоскостопием и состоянием внутренних органов, ученые показали корреляционную зависимость.

На протяжении долгих лет люди могут лечиться от того или иного заболевания и даже не подозревать, что это болезненное состояние может быть связано с плоскостопием.

По данным, до 70% американских детей ходящих в школу имеют ту или иную форму плоскостопия. Похожая картина наблюдается и в странах западной Европы.

На сегодняшний день есть современные методики диагностики плоскостопия. Врачи проводят компьютерное сканирование стоп, которое позволяет поставить правильный диагноз.

Врачами-ортопедами применяется метод плантоскопия для диагностики плоскостопия и необходимостью подбора корректирующих изделий.

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