5-летний мальчик забил до смерти свою новорожденную сестричку
14:45, 18 апреля 2011Зарубежные новости
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В России
Красноярском крае в России 5-летний мальчик забил до смерти новорожденную сестренку, которая плачем мешала ему смотреть телевизор.
Мальчик не любил сестру с самого ее рождения, поскольку ей уделялось все внимание родителей. Кроме того - малышка все время плакала и брат не мог посмотреть телевизор.
Именно поэтому, когда мама была в ванне, а младенец в который раз заплакал, мальчик несколько раз ударил девочку по голове и телу.
Ребенка отправили в городскую больницу с множественными телесными повреждениями, но врачи не смогли спасти ее.
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