5-летний мальчик забил до смерти свою новорожденную сестричку

Красноярском крае в России 5-летний мальчик забил до смерти новорожденную сестренку, которая плачем мешала ему смотреть телевизор.

Мальчик не любил сестру с самого ее рождения, поскольку ей уделялось все внимание родителей. Кроме того - малышка все время плакала и брат не мог посмотреть телевизор.

Именно поэтому, когда мама была в ванне, а младенец в который раз заплакал, мальчик несколько раз ударил девочку по голове и телу.

Ребенка отправили в городскую больницу с множественными телесными повреждениями, но врачи не смогли спасти ее.

tsn.ua