В США растет количество жертв мощного циклона

До 43 человек возросло число жертв мощного циклона, накрывшего в конце недели юго-восточную часть США.

Как передает ИТАР-ТАСС, непогода стала причиной возникновения более 100 смерчей и грозовых бурь, обрушивших на регион проливные дожди и град.

Штормовой фронт, сформировавшийся еще в четверг вечером, к вечеру воскресенья протянулся от штата Оклахома до Северной Каролины и Вирджинии.

Наиболее сильный удар стихии пришелся на Северную Каролину, откуда поступили сообщения о формировании 62 смерчей. Если эта информация подтвердится, то нынешняя буря станет самой сильной в штате за последние двадцать лет. Как заявил официальный представитель местных властей Зи Лэмб, в одном только округе Берти погибли 11 человек, общее число жертв в штате до 18.

Губернаторы региона пока не располагают даже приблизительными цифрами относительно урона, нанесенного непогодой, однако по предварительным оценкам, он составит миллиарды долларов.

На территории многих штатов, в частности в Вирджинии, Оклахоме, Алабаме и Северной Каролине, введен режим чрезвычайного положения. Миллионы людей остались без света, разрушены сотни домов. О приближении мощного циклона было объявлено заранее, однако ураганные ветры и смерчи обрушились на населенные пункты глубокой ночью, когда люди спали.