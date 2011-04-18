Как вылечить храп

Храп возникает во время сна, в результате расслабления гортанной мышцы. Во время неконтролируемого дыхания во сне воздух встречает на своем пути ослабленную нёбную занавеску. При прохождении воздуха через нее и образуются те звуки, которые принято называть храпом.

Народные средства лечения храпа.

Дышать носом, закрыв рот. Оттянуть с силой язык к горлу, напрягая при этом заднюю стенку языка. Повторять несколько раз в день, выполняя по 10-15 движений языком. Это способствует укреплению нёбной занавески, в результате человек перестанет храпеть.

Произносить 20-25 раз звуки «и», «ы», «у», напрягая при этом мышцы шеи. Повторять упражнение на протяжении месяца.

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