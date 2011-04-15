Выявили еще одну причину смертельного инфаркта

Высокое количество кальция в кровеносных сосудах может являться фактором риска для смертельного инфаркта у сердечников, показало открытие Университета Людвига Максимилиана /Мюнхен, Германия/.

Независимо от возраста, пола пациента и других факторов риска, чрезмерное содержания кальция в артериях приводит к повреждению сердечной функции и опасно сердечным приступом, утверждают медики. В пятилетнем исследовании 260 пациентов с сердечными нарушениями прошли процедуру, благодаря которой удалось определить уровни кальция в их артериях. Кардиологи обнаружили, что пациенты с первоначальной оценкой уровней кальция в составе более 400 единиц имели в значительной степени завышенный риск приступа сердца.

Медики считают, что выявление показателей кальция в коронарных артериях послужит хорошей диагностикой для составления прогноза исхода лечения среди сердечных пациентов. Как полагают учёные, отложение кальция в кровеносных сосудах грозит больным кардиологическими осложнениями и смертельным сердечным приступом.