Количество погибших вследствие взрыва в Минске растет

Следствие установило наиболее вероятного исполнителя взрыва на станции метро “Октябрьская” в Минске, вследствие которого погибли 12 человек, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на КГБ Беларуси.

Между тем количество погибших вследствие взрыва возросло до 12 лиц, 149 обратились в учреждения здравоохранения за медицинской помощью, свыше 20 раненых – в тяжелом состоянии.

Генпрокуратурой Беларуси по факту взрыва возбуждено уголовное дело согласно ч.3 ст. 289 ("терроризм") Уголовного кодекса республики, сообщает Центр информации и общественных связей Комитета госбезопасности страны.

Взрывное устройство на станции "Октябрьская" сработало в вечерний час пик, в 17:55 по местному времени, когда на станции очень много пассажиров.