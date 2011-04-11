Японию снова начало трясти. Объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на северо-востоке Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США. Толчки произошли в 14:32 по Гринвичу (11:32 по киевскому времени) на глубине 49 км от поверхности.

В то же время, по данным японского телеканала NHK, на который ссылается РИА "Новости", подземные толчки, которые также ощущались в столице страны городе Токио, были зафиксированы в 17.16 по местному времени (11.16 по киевскому).

Эпицентр землетрясения расположен на расстоянии в 66 км от города Сендай на острове Хонсю.

Объявлена угроза цунами. По некоторым данным, приливная волна высотой около метра уже достигла побережья префектуры Ибараки.

rus.newsru.ua