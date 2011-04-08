Еще на одной АЭС в Японии утечка радиоактивной воды
17:39, 08 апреля 2011Зарубежные новости
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Очередное землетрясение
Утечка радиоактивной воды зафиксирована на обслуживаемой компанией TEPCO АЭС в городе Онагава на северо-востоке Японии, сообщает Reuters.
По данным оператора станции, причиной утечки стало очередное землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее в четверг у берегов Японии, однако изменения радиоактивного фона на территории АЭС не зафиксировано.
Вода просочилась из бассейнов с отработанным топливом, расположенных на первом и втором реакторах.
Ранее сообщалось, что на АЭС в Онагаве отключилось внешнее электроснабжение.
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