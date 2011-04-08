Чем полезна черемша
Быстро избавляет от весенней усталости, стимулирует сердечную деятельность
С наступлением весны на прилавках магазинов и рынков можно увидеть это удивительное и пряное растение – черемшу. После долгой зимы так хочется разнообразить свой рацион всевозможной зеленью, и черемша подходит для этого как нельзя лучше. Впрочем, это растение не снискало широкой славы потому, что многие хозяйки просто не знают, что с ней и из нее готовить, хотя черемша и помогает нашему усталому организму бороться с авитаминозом.
Черемша — многолетнее пряно-ароматическое растение, относящееся к семейству луковых. Произрастает в основном в диком виде. Имеет другие названия: дикий лук, чензели, левурда. Черемша — своеобразное растение, имеющее внешнее сходство с ландышем, когда его листья не распустились; по вкусовым качествам напоминает чеснок.
Черемша богата витаминами, в ней содержатся:
4,2 мг% каротина;
до 100 мг% витамина С,
эфирное масло, фитонциды, лизоцим.
Черемша применяется при:
лихорадке;
цинге;
атеросклерозе;
отитах;
ревматизме.
Также она:
снижает количество холестерина в крови;
улучшает пищеварение;
стимулирует сердечную деятельность;
быстро избавляет от весенней усталости, сонливости, повышенного давления, расстройств кишечника;
очищает кровь.