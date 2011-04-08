Чем полезна черемша

С наступлением весны на прилавках магазинов и рынков можно увидеть это удивительное и пряное растение – черемшу. После долгой зимы так хочется разнообразить свой рацион всевозможной зеленью, и черемша подходит для этого как нельзя лучше. Впрочем, это растение не снискало широкой славы потому, что многие хозяйки просто не знают, что с ней и из нее готовить, хотя черемша и помогает нашему усталому организму бороться с авитаминозом.

Черемша — многолетнее пряно-ароматическое растение, относящееся к семейству луковых. Произрастает в основном в диком виде. Имеет другие названия: дикий лук, чензели, левурда. Черемша — своеобразное растение, имеющее внешнее сходство с ландышем, когда его листья не распустились; по вкусовым качествам напоминает чеснок.

Черемша богата витаминами, в ней содержатся:

4,2 мг% каротина;

до 100 мг% витамина С,

эфирное масло, фитонциды, лизоцим.

Черемша применяется при:

лихорадке;

цинге;

атеросклерозе;

отитах;

ревматизме.

Также она:

снижает количество холестерина в крови;

улучшает пищеварение;

стимулирует сердечную деятельность;

быстро избавляет от весенней усталости, сонливости, повышенного давления, расстройств кишечника;

очищает кровь.

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