Это пытались выяснить канадские психологи из университета Британской Колумбии.

У женщин и у мужчин свои взгляды на основную причину развода. Если женщины в качестве трех главных причин развода называют пренебрежительное отношение после рождения ребенка, мужскую измену и неспособность (нежелание) мужа зарабатывать деньги, то у мужчин этот список гораздо больше.

Ученые провели опрос более пяти тысяч мужчин, и выдели 6 основных причин, почему люди разводятся. Итак, причины, которые назвали мужчины:

1. Сексуальная несовместимость. Мужчины жалуются, что так часто у жен болит голова, что это наталкивает их завести любовницу или создать семью с другой женщиной.

2. Вопросы гигиены и ухода. Очень часто после родов женщина перестает следить за собой. Точнее у нее просто не хватает времени. Но сильный пол, увы, с этим не хочет мириться. И особенно мужчин раздражают разговоры, мол, посмотри, любимый, как я растолстела, и у меня обвисло там и там.

3. Психологическая несовместимость женщины и мужчины. До свадьбы женщина была одна, белая и пушистая, а после… всё изменилось. Вот этих «перемен» боится 42% мужчин.

4. Раздражающие хобби. Очень часто мужчина не в состоянии полюбить и принять фен-шуй. И не стоит даже доказывать, что только фен-шуй принесет вам деньги в дом и подарить спокойствие.

5. Домашние питомцы. Увы, вашу любимую кошку Мурку, которой женщина уделяет времени больше, чем другим, муж не в состоянии полюбить.

6. Скука. От скуки до развода, как говорится, один шаг. Скука от ежедневно повторяющихся ритуалов семейной жизни, от секса не в качестве награды, а в статусе «обязаловки», от пугающей определенности будущего мужчины лезут на стенку почти также, как женщины во время родов.