Жирную еду опасно запивать кофе

Специалисты из Университета Гельф доказали, что употребление кофе после жирной пищи или фастфуда, способно повысить сахар в крови здорового человека до показателей страдающего диабетом!

Для диетологов уже давно не секрет, что употребление продуктов, богатых жирами, провоцируют увеличение уровня сахара в крови (чтобы переработать большие дозы жиров, требуется больше инсулина). Сейчас же выяснилось, что кофе усиливает негативное действие жиров на сосуды минимум в два раза! Кофеин сгущает кровь, что еще больше тормозит процесс нормального всасывания жиров и переработки сахара.

Рассказывает доктор Мари-Солей Бодуан, руководившая экспериментом:

- Мы специально дали группе добровольцев жирный напиток, а через шесть часов шести часов попросили поесть, запивая сладким напитком. После еды поджелудочная железа начинает активнее вырабатывать инсулин, чтобы успеть переработать сахар в глюкозу, то есть превратить его в топливо для мозга и мышц. Но жирный напиток, который участники эксперимента пили сначала, привел к тому, что уровень сахара у них был на 32% выше, чем у контрольной группы, не употреблявшей жирных продуктов, сообщает The Globe and Mail.

Во второй части эксперимента добровольцев попросили выпить две чашки кофе по прошествии пяти часов после употребления жирного и сладкого напитков. Замеры показали: уровень сахара у них оказался на 65% выше, чем у контрольной группы.

Так что исследователи сделали вывод, что лучше воздерживаться от того, чтобы запивать жирную трапезу кофе. Увы, не очень хорошая новость для тех, кто привык завтракать, намазывая сливочное масло на булку и запивая чашечкой ароматного кофе. Но ничего не поделаешь. Если не можете без кофе, кладите на хлеб (не белый, а зерновой) вместо колбасы легкий фруктовый джем или лист салата с нежирным творогом или сыром. А жирную пищу лучше всего запивать либо зеленым чаем, либо простой водой комнатной температуры.

kp.ua