Хмель продлит молодость

Испанские ученые выяснили, что хмель замедляет старение организма. Он благоприятно влияет на метаболизм клеток, понижает уровень холестерина, тем самым, предотвращая сердечно-сосудистые заболевания. Хмель блокирует возрастные патологии.

Хмель содержит в себе также и успокаивающие вещества, так как одно из его составляющих — метилбутинол, на основе которого делают снотворное.

Препараты, содержащие в своем составе хмель, назначают при нарушениях сна, повышенной нервной возбудимости. Однако есть ограничения по употреблению аппаратов на основе хмеля: при передозировке может появиться тошнота, рвота, головная боль и чувство общей усталости.

Настойку из шишек хмеля применяют для предупреждения и лечения многих недугов, так, настойка хмеля помогает при бессоннице, неврастении, нервном возбуждении, при истерии, эпилепсии, невралгиях. Полезные свойства хмеля используются при головной боли, головокружении, кардионеврозах с приступами сердцебиения, при повышенной половой возбудимости, частых поллюциях, при болезненной эрекции и других функциональных половых аномалиях невротического характера, климактерических неврозах, дисменорее. Так же настойку хмеля полезно принимать при рвоте у беременных и детей, при морской болезни, ночном недержании мочи, при коклюше. Шишками хмеля наполняют подушечки с тонкой наволочкой, что способствует улучшению сна. Хмель рекомендуют даже при лечении алкоголизма.

При тромбофлебитах, туберкулезе легких и кожи, малярии, сифилисе и как атигельминтное средство: 2 ст. ложки соплодий (шишек) залить 0,5 л кипятка, настаивать 2 часа и процедить. Принимать по 1/2 стакана 4 раза в день до еды. Наружно используется при угрях и для укрепления волос.

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