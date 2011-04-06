Япония пригласила на «Фукусиму» ликвидаторов со всего мира

Компания-оператор TEPCO пригласила на японскую АЭС «Фукусима-1» ликвидаторов со всего мира, в том числе из Чернобыля.

Как сообщается на сайте газеты «Сегодня», за день работы на «Фукусиме» обещают 5 тыс. долл.

Между тем украинские чернобыльцы не уверены, что смогут принять предложение TEPCO. «Все, кто дожил до сегодняшнего дня, - в возрасте от 60 лет. Все перенесли по несколько операций. У меня и моих знакомых уже нет сил даже родину свою защищать если что, какая тут Япония», - отметил глава отделения Чернобыльской партии Днепровского района Киева Анатолий АНТОНЮК.

Но, вероятно, пишет газета, все же найдутся желающие помочь на «Фукусиме». Ведь украинские специалисты неоднократно высказывались о том, японцам не хватает опыта. «С первых минут Украина дала свои рекомендации по ликвидации аварии на «Фукусиме», но с нами никто не связался. Они думали, что сами справятся. Безусловно, японцы будут облучены и без помощи не справятся», - отметила «Сегодня» эксперт Нацкомиссии по радиационной защите населения Украины Наталья ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.