Кофе и бутерброд - убийственная комбинация

Многие люди предпочитают начинать утро с чашки кофе и бутерброда. Между тем, исследователи из Университета Гельф уверены: подобная комбинация наносит критический удар по здоровью человека. Они провели эксперимент и установили, что употребление кофе после жирной пищи или фастфуда, способно повысить сахар в крови здорового человека до показателей больного диабетом.

Ранее было уже известно, что жирные продукты провоцируют скачки в уровне сахара. Однако, оказалось, сочетание кофе и подобных продуктов удваивает негативный эффект. Просто насыщенные жиры не дают легко вывести сахар из крови. Кофе же, даже если выпить его по прошествии нескольких часов после приема пищи, еще больше осложняет процесс. То есть эффект от жирной пищи сохраняется довольно долгое время.

Комментирует Мари-Солей Бодуан, работавшая вместе с Линдси Робинсон и Тэрри Грэхам над изысканием: "Мы специально дали группе добровольцев жирный напиток, а потом по прошествии шести часов попросили поесть, запивая сладким напитком. Обычно тело начинает вырабатывать инсулин, дабы убрать из крови сахар. Но жирный напиток, который участники эксперимента пили сначала, привел к тому, что уровень сахара у них был на 32% выше, чем у контрольной группы, не употреблявшей жирные продукты".

Во второй части эксперимента добровольцев попросили выпить две чашки кофе по прошествии пяти часов после употребления жирного и сладкого напитков. Замеры показали: уровень сахара оказался на 65% выше, чем у контрольной группы. При этом исследователи напоминают: если сахар долгое время остается в крови, это нехорошо для здоровья. В связи с чем, они рекомендуют воздерживаться от кофе в смеси с жирной пищей.

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