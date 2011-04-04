У берегов Индонезии произошло землетрясение

На юге индонезийского острова Ява произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7.

Как передает РИА «Новости», по данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 412 километрах от индонезийской столицы Джакарты. Очаг подземных толчков залегал на глубине 24 километров. Индонезийские сейсмологи пересмотрели магнитуду землетрясения до 7,1.

Данных о пострадавших и ущербе пока не поступало. Тихоокеанский центр предупреждения цунами снял предупреждение об угрозе стихии у берегов Индонезии и в Индийском океане.

В 2004 году у восточного берега индонезийского острова Суматра 26 декабря произошло одно из самых сильных и разрушительных землетрясений в современной истории. Приливная волна, вызванная этим землетрясением магнитудой 8,9, обрушилась на побережье Шри-Ланки, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии. Общее число жертв в пострадавших от цунами странах до сих пор точно не известно, однако, по различным данным, погибли примерно 230 тыс. человек.