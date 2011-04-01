Настой из кураги спасет от отёчности ног

Отёк - это скопление избыточного количества жидкости в тканях. Причины, по которым отекают ноги, могут быть самыми разными...

Курага обладает мочегонным действием и поэтому используется при многих заболеваниях, сопровождающихся отёками, - обычно это болезни почек, печени и сердечно-сосудистой системы. Зимой компот из кураги особенно полезен. Ведь высушенный абрикос - кладезь калия, каротина, фосфора, кальция, железа, витамина В5, а содержащиеся в кураге пектины нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Однако отёки часто - признак серьёзного заболевания, важно выяснить их причину и пройти соответcтвующий курс лечения.

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