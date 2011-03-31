Почему ментоловые сигареты так опасны

Консультативный совет Управления по продуктам и лекарствам США (FDA) пришел к выводу, что запрет на продажу ментоловых сигарет положительно скажется на общественном здоровье, сообщает Bloomberg.

Рассмотренное на заседании совета исследование, продолжавшееся год, показало, что ментол в табачной продукции делает курение более привлекательным для начинающих, а также затрудняет отказ от него. "Доступность ментоловых сигарет негативно влияет на общественное здоровье, увеличивая число курильщиков и, как следствие, преждевременных и предотвратимых смертей", - заявил член совета, главный медицинский специалист Американской ассоциации рака Марк Клэнтон (Mark Clanton).

Консультанты подготовят официальный отчет по итогам заседания к 23 марта. В нем будет содержаться рекомендация по запрету табачной продукции с ментолом, а также по проведению дополнительных исследований с целью выяснить, насколько подобный запрет повысит нелегальный оборот этой продукции.

По словам директора Центра по табачной продукции FDA Лоренса Дейтона (Lawrence Deyton), результаты предварительного рассмотрения агентством доклада экспертов будут обнародо ваны примерно через 90 дней. Для принятия решения по запрету ментолового табака временные рамки не установлены.

Два из трех крупнейших табачных производителей США – Lorillard и Reynolds – уже подали в суд требование оградить FDA от рекомендаций консультативного совета. Поводом для этого назван конфликт интересов: три члена совета выступают оплачиваемыми консультантами на судебных процессах против табачных компаний и получают деньги от производителей средств для отказа от курения. Решение суда по этим делам пока не принято.

По официальным данным, на ментоловые сигареты приходится порядка 30 процентов всего рынка табачной продукции США, оборот которого составляет 85 миллиардов долларов в год.

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