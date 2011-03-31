Красный перец убивает раковые опухоли

Капсайцин, который содержится в перце, губителен для раковых клеток и абсолютно безвреден для здоровых.

Доктор Тимоти Бейтс из Ноттингемского университета пришел к выводу, что красный перец губителен для раковых клеток. Данную точку зрения поддерживают и многие другие исследователи.

Острый красный перец целенаправленно воздействует на митохондрии раковых клеток. Таким образом, можно объяснить, почему мексиканцы и индийцы наименее подвержены злокачественным опухолям. Причина именно в употреблении большого количества острой пищи.

В красном перце содержится вещество капсайцин, которое вызывает апоптоз и убивает раковые клетки, сообщает Independent News. При этом оно абсолютно безвредно для здоровых клеток.

В настоящее время ученые работают над созданием препарата на основе красного перца, который по цене будет в обходиться в разы дешевле химиопрепаратов. К тому же, негативных последствий от его применения будет значительно меньше.

extra-m.ru