Какое мясо вызывает развитие рака - исследования ученых

Американские ученые из Университета штата Канзас провели исследование и выяснили: хот-доги, пепперони и прочие мясные деликатесы полезнее курицы-гриль и других видов обработанного мяса. По их мнению, в этих продуктах содержится меньше канцерогенных соединений. Опаснее же всего кожа жареной курицы и бекон. Они провоцируют рак, подчеркивают эксперты.

В ходе тестов эксперты специально проанализировали состав готовых к употреблению мясных продуктов после разогрева в микроволновой печи или духовке. В прицел ученых попали хот-доги, говядина, свинина, индейка, сосиски, деликатесы, ростбиф, ветчина, полностью приготовленный бекон, пепперони и курица-гриль. Целью было определение уровня гетероциклических аминов, известных также как HCA.

Эти канцерогенные соединения образуются, когда аминокислоты, сахар и креатин, находящийся в мышцах, преобразуются под воздействием температуры. Частое употребление жареного мяса грозит раком желудка, толстой кишки и молочной железы. В итоге меньше всего опасных гетероциклических аминов оказалось в хот-догах, пепперони и ростбифе.

А вот бекон и курица-гриль содержали пять типов HCA. Ученые полагают, что наличие в куриной кожице жира и белка при относительно малой концентрации влаги способствовало росту уровней HCA. Надо сказать, ранее проводившееся изыскание показало: добавление ряда специй и соусов перед приготовлением способно уменьшить содержание HCA в жареном мясе.

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