Ядерный кризис в Японии будет продолжаться еще долго – МАГАТЭ

Ядерный кризис в Японии, вызванный авариями реакторов на АЭС, пострадавшей от землетрясения, будет продолжаться еще долго, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия АМАНО корреспонденту газеты New York Times.

"Япония все еще далека от завершения аварийной ситуации. Больше усилий должно быть предпринято, чтобы положить конец аварии", - сказал Ю.АМАНО.

При этом, глава МАГАТЭ отметил, что его мнение не содержит критики по отношению к реакции японских специалистов на экстраординарные события.

В начале недели Ю.АМАНО отметил, что ситуация на японской АЭС "Фукусима-1" "очень серьезная" и выразил уверенность, что Япония справится с последствиями аварии.

Как сообщал УНИАН, разрушительное землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой десять метров. По последним данным полиции, количество жертв стихии превысило 10 тысяч человек, без вести пропали 17,7 тысячи человек. После землетрясения на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения.

В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, а также ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах питания.

27 марта японские ядерщики сообщили о резком скачке уровня содержания радиоактивного йода-131 в воде на втором реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1". Персонал станции эвакуирован.