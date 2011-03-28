Подсчитали сколько людей живет в России

Население России составляет 142,9 миллиона человек. Таковы предварительные итоги Всероссийской переписи 2010 года, опубликованные в "Российской газете".

По данным переписи, убыль населения с 2002 года, когда было учтено 145,2 миллиона человек, составила 1,6 процента. При этом сокращение числа жителей зафиксировано в 63 из 83 российских регионов. Естественная убыль населения в период между 2002 и 2010 годами, как сообщили в Росстате, сопровождается постоянным ростом числа мигрантов.

Согласно полученным в результате переписи данным, 61 процент россиян проживают в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. 73,7 процента населения страны сосредоточено в городах. По сравнению с 2002 годом этот показатель вырос на 0,5 процента.

Число жителей Москвы, согласно новым данным, составило около 11,5 миллиона. В Санкт-Петербурге переписчики насчитали около 4,8 миллиона жителей.

Количество женщин превышает количество мужчин примерно на 10 млн., прежде всего из-за высокой преждевременной смертности мужчин.

"Российская газета" публикует детальные таблицы, показывающие соотношение городского и сельского населения и соотношение числа мужчин и женщин. Полностью итоги Всероссийской переписи-2010 будут опубликованы до 2013 года, замечает Лента.ру.

Перепись населения в России прошла с 14 по 25 октября 2010 года.