Ожирение намного сокращает жизнь

Исследователи из Университета Монаша (Австралия) и Университета Копенгагена (Дания) обнаружили, что количество лет, которые человек живет с ожирением, напрямую связано с риском смерти.

Ученые использовали в работе сведения о 5 209 участниках исследования Framingham Heart Study, наблюдение за которыми велось на протяжении 48 лет, начиная с 1948 года. Но в текущее исследование были включены только не имевшие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.

Результаты показали, что жившие с ожирением от 5 лет до 14,9 года (средний период) в два раза больше рисковали умереть в сравнении с теми, кто никогда не был тучным. А у тех, кто носил на себе лишние килограммы свыше 15 лет (продолжительный период), вероятность преждевременной смерти была почти втрое выше. Установлено также, что каждые дополнительные два года жизни с ожирением увеличивали риск смерти на 6-7 процентов.

Доктор Анна Питерс отмечает, что до сих пор ученые не знали, насколько длительная жизнь с ожирением хуже просто избыточного веса. И эта работа впервые показала, что быть ожиревшим долго - значит укорачивать свою жизнь, и при этом совершенно все равно, какой у вас индекс массы тела (ИМТ).

Напомним, что самыми толстыми сегодня являются жители тихоокеанских островов Американского Самоа. Среди развитых стран печальное первенство принадлежит Соединенным Штатам, где средний индекс массы тела населения составляет уже 28. Самые подтянутые - японцы: средний ИМТ в стране равен 22 у женщин и 24 у мужчин.

Представительницы слабой половины человечества из Бельгии, Франции, Финляндии, Италии и Швейцарии тоже никак не хотят полнеть: средний ИМТ в этих государствах за три десятилетия не изменился.

science.compulenta.ru