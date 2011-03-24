Болезни человека зависят от характера

Характер человека может многое сказать о его здоровье. По мнению доктора Мартина Хаггера, психолога из Университета Ноттингема и Университета Катрина, характер является результатом работы генов и окружающей среды. Поэтому данная позиция вполне оправдана.

Ученый, основываясь на своих наблюдениях и результатах чужих изысканий, составил шкалу, в которую занес психотипы людей и их возможные недуги. Итак, многие оптимисты страдают от лишнего веса, заявляют эксперты из Университета Досиса в Киото. Судя по всему, позитивно настроенные люди чаще потакают своим прихотям и неадекватно оценивают проблему.

Также оптимисты склонны совершать рискованные поступки, увеличивая риск преждевременной смерти, подчеркивают ученые из Калифорнийского университета. А вот Стэндфордский университет выяснил, что жизнерадостные дети во взрослом возрасте нередко курили и выпивали.

В свою очередь, тревожность грозит язвой желудка, констатируют исследователи из Университета Декарта и Центра по изучению зависимости и психического здоровья. Эмоциональная нестабильность толкала людей на неправильное поведение: они нерегулярно питались, имели вредные привычки и плохо спали. В итоге кислотность в желудке резко повышалась, и стенки желудка разъедались. Кстати, повышенный уровень стрессового гормона кортизола приводит к появлению головных болей, угрей и инфекций мочевого пузыря. Зато тревожные люди чаще занимаются сексом, согласно изысканию Университета Шеффилда.

Чувствительные лица, отличающиеся сочувствием и состраданием, имеют пониженный уровень стресса. В итоге сердечный приступ случается реже, сообщают сотрудники Университета Глазго. А вот враждебно настроенные и агрессивные женщины находятся в группе риска развития рака груди, мужчины же – в группе развития рака кишечника. Дело в том, что подобные эмоциональные проявления подавляют работу иммунной системы. Плюс, злоба на 50% повышает риск сердечных недугов, так как она увеличивает остроту и скорость реакции на стресс. В итоге растет кровяное давление и учащается сердцебиение.

Экстраверты же, напротив, защищены от болезней сердца, по мнению Миланского Университета. Также им повезло с инфекциями, и они быстрее выздоравливают. Вероятно, экстраверты просто лучше принимают вызовы судьбы и склонны охотнее обсуждать проблемы с врачом.

Застенчивые люди на 50% чаще переживают инсульт или сердечный приступ, и отличаются повышенной восприимчивостью к вирусным инфекциям. Есть точка зрения, согласно которой такие люди ведут более замкнутый образ жизни и воспринимают все новое как стресс.

medkarta.com