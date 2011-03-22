Жительница Нидерландов родила дочь в возрасте 63 лет

63-летняя жительница голландского города Харлинген /провинция Фрисландия/ родила своего первого ребенка, став самой пожилой мамой Нидерландов.

Дочь, которую назвали Меган, появилась на свет в этот понедельник в больнице Харлингена с помощью кесарева сечения. По словам медиков, мама и дочка чувствуют себя хорошо. В прошлом году женщина прошла процедуру искусственного оплодотворения с помощью донорской яйцеклетки в одной из зарубежных клиник.

Голландка не состоит в браке и живет одна. Она призналась, что может понять, почему новости о ее беременности и родах вызвали такой интерес в обществе, но просит не обнародовать ее имя. В заявлении, распространенном через родственников, она подчеркнула, что ее желание иметь ребенка было невероятно сильно и она "готова принять последствия своего шага". "Я не знаю, сколько я проживу, но надеюсь, что моя дочь и я будем в состоянии наслаждаться компанией друг друга в течение долгого времени", - сообщила она.

Несмотря на то, что в масштабах Нидерландов этот случай является исключительным, голландка не смогла побить мировой рекорд самой "взрослой" матери в мире. Пальма первенства здесь принадлежит жительнице деревни Алева на севере Индии Раджо Деви Лохан, которая в 2008 году в возрасте 70 лет родила дочку Навин - своего первого ребенка. Девочка появилась на свет также с помощью искусственного оплодотворения.

ami-tass.ru