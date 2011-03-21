В воде в Японии обнаружены радиоактивный йод и цезий

В водопроводной воде в Токио, а также в префектурах Ниигата, Тиба, Сайтама, Тотиги и Гунма, обнаружены следы радиоктивного йода.

Об этом сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на правительство Японии.

В префектурах Тотиги и Гунма, помимо йода, в водопроводной воде нашли следы цезия.

Правительство заверило, что радиоактивные вещества содержатся в воде в концентрации, не представляющей опасности для здоровья.

Ранее стало известно, что японские специалисты зафиксировали повышенное содержание радиоактивных веществ в молоке и шпинате из района, прилегающего к аварийной АЭС "Фукусима", серьезно пострадавшей в результате землетрясения 11 марта.

Как сообщает агентство Reuters, это первый подтвержденный случай радиационного заражения продуктов питания с момента аварии.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что японское правительство запретило продажу продовольствия из зоны бедствия вокруг атомной станции.

На "Фукусиме" несколько раз происходили выбросы радиоактивных веществ. Из окрестностей станции эвакуированы местные жители. Аварийные работы на АЭС продолжаются. По последней информации, специалисты подвели к станции электропитание, однако подключить к электричеству системы охлаждения реактора пока не удалось.